Calcio, grande attesa per Pescara-Cerignola: ventimila sugli spalti all'Adriatico

Grande attesa a Pescara per la sfida con il Cerignola. Si riparte dall'1-4 in favore degli abruzzesi nella gara di andata. Al Pescara per approdare alla finalissima basterà vincere o pareggiare con qualsiasi punteggio o anche perdere, ma non più che con due gol di scarto. Tifosi mobilitati per la gara dell'Adriatico (ore 20).

Si prevedono sugli spalti quasi 20mila spettatori (250 i tifosi ospiti). Chi supererà il turno se la vedrà in finalissima con la vincente della sfida Ternana-Vicenza. All'andata in Veneto il match è terminato 0-0. Le due gare di finale si giocheranno il 2 e 7 giugno alle ore 21,15.