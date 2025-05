Montesilvano, il mercato di via Salentina torna in via Lucania dal 5 giugno

A partire da giovedì 5 giugno, il mercato settimanale di Montesilvano, finora situato in Via Salentina, farà ritorno alla sua sede originaria in Via Lucania. L'annuncio è stato dato dall'Assessore al Commercio del Comune di Montesilvano, Alice Amicone.

"Dal 5 giugno, il mercato che finora si è svolto il giovedì in via Salentina, torna in via Lucania", ha dichiarato l'assessore Amicone. “Visto l'approssimarsi della stagione estiva, il ripristino del mercato in via Lucania, consentirà di aumentarne l'affluenza, offrendo ai turisti la possibilità di effettuare shopping anche attraverso il sistema dei mercati rionali che consente di mettere a stretto contatto operatori del settore con i cittadini”.

Questa riorganizzazione mira a migliorare l'accessibilità e la visibilità del mercato, specialmente in vista della stagione turistica estiva, facilitando l'incontro tra i commercianti e un pubblico più ampio, inclusi i visitatori.