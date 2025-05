Primo volo Kaunas-Pescara, l'arrivo mercoledÃ¬ 4 giugno

Mercoledì 4 giugno la programmazione voli dell’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo si arricchirà del collegamento con Kaunas, seconda città della Lituania, nonché principale centro industriale del Paese.

Per celebrare l’arrivo del primo volo, previsto per le 11:45, si terrà una cerimonia di benvenuto alla quale saranno presenti il presidente Saga, Giorgio Fraccastoro, l’Ambasciatrice della Lituania a Roma, Dalia Kreiviené, il vicepresidente del consiglio regionale Luca De Renzis, e Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair.

L’evento si terrà nell’area Arrivi, del terminal, a partire dalle 11:15.