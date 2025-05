È tempo di festa per Franco Mannella e Arotron, torna "L'Estate dell'Aratro"

Torna, per la terza edizione consecutiva, "L’Estate dell’Aratro": da giugno a ottobre la vasta rassegna artistica di teatro e musica animerà gli straordinari scenari delle Terre di Arotron, nell'area vestina di Pianella grazie all'impegno del Direttore artistico di Arotron, l'attore e doppiatore Franco Mannella, della Compagnia dell’Aratro e degli allievi dell’Accademia Arotron.

La peculiarità importante di questa terza edizione è costituita dal fatto che gli spettacoli teatrali e i concerti saranno rigorosamente “in acustico": Arotron, nelle sue terre in armonia con la natura, valorizzando al meglio l’acustica del luogo, rinuncia a qualsiasi tipo di amplificazione e porta gli artisti a esibirsi senza alcun supporto tecnico.

Quest'anno ci sono ben due occasioni speciali che coincidono proprio con l'avvio del calendario, che inizierà il 28 giugno, a partire dalle ore 20.00, dal Belvedere Pietrolungo (ex Sipes) di Pianella: Arotron infatti, in questa serata inaugurale, oltre a festeggiare i suoi 10 anni di attività, celebrerà anche i 40 anni di teatro del suo direttore artistico Franco Mannella.

"Quest'anno in qualche modo, vogliamo celebrare il percorso di Arotron. Non è stato facile far conoscere le nostre proposte culturali, artistiche e formative. Ma oggi, a distanza di dieci anni, iniziamo a raccogliere i frutti di un impegno costante e appassionato.Il 28 giugno festeggeremo insieme a tanti artisti del territorio abruzzese e nazionale e, soprattutto, con la comunità pianellese e con il nostro meraviglioso pubblico sempre più numeroso e partecipe alle nostre iniziative - spiega Franco Mannella - Per quanto mi riguarda, dopo tanti anni di esperienza in campo teatrale, mi convinco del fatto che c'è ancora tanto da fare per permettere ai giovani allievi di formarsi e di poter affrontare il mondo dello spettacolo con basi tecniche ed emotive solide. Guardando indietro mi conforta il fatto di aver seminato tanto in questi anni e, soprattutto nella sfera del doppiaggio, in questo 2025 sono arrivate soddisfazioni importanti e inaspettate: ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno creduto in me e continuano a farlo".

“Anche in quest'estate che ci apprestiamo a vivere vogliamo valorizzare il territorio di Pianella e diffondere la sensibilità teatrale e musicale, il recupero della tradizione abruzzese e del suo valore storico ed artistico e siamo orgogliosi del fatto che anche molti giovani siano incuriositi da questo processo”, conclude Mannella.

Gli appuntamenti si svolgeranno nei punti più scenografici di questo fazzoletto di terra dove l'acustica è ottima, il tramonto incanta e la pace è sovrana: ci sono l'Anfiteatro di Paglia, la Tenda Yurta ed il Palco Gran Sasso.

Ecco gli appuntamenti in programma per temi.

Per il "Teatro nel Bosco" alle ore 21.00, nell'Anfiteatro di Paglia :

sabato 12 luglio : "Ode al vino – Bacco, Bacco Euoè" con Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattori e Cristina Zoccolante, regia di Mannella;

sabato 26 luglio : "Coppia aperta, quasi spalancata" di Franca Rame e Dario Fo con Silvia Napoleone e Mario Massari, regia di Massari e l'amichevole partecipazione di Antonio Ramacciato, aiuto regia e luci Carlo Mené;

sabato 9 agosto : "Aspettando Godot" di Samuel Beckett per il Teatro Immediato; appuntamento con Edoardo Oliva, Vincenzo Mambella, Ezio Budini e Umberto Marchesani e con Vittoria Manni, regia di Oliva e Mambella.

Per "I Racconti della Tenda Yurta", nell'omonima Tenda alle ore 21.00 :

sabato 23 agosto : "Lego Ergo – Viaggio nella Letteratura" di Franco Mannella e Oberdan Fratini, regia di Mannella e musiche di Fratini;

s abato 11 ottobre : "Fabliò – Storie a lume di lucerna, evasioni e libertine prurigini tra Medioevo e Modernità" di Alessandro Rapattoni con la Compagnia dell'Aratro.

Per "Concerti al Tramonto" sul Palco Gran Sasso alle ore 18.00 :

domenica 14 settembre: "Landscape" di Paolo Catone;