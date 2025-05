Alle Naiadi i Campionati Nazionali Uisp di Nuoto artistico

Prenderà il via venerdì 30 maggio, alle ore 9, nel complesso sportivo Le Naiadi, la ventesima edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto Artistico, un appuntamento della Uisp che vedrà la partecipazione di 1.350 atleti, per un totale di 50 società in rappresentanza di dieci regioni. Il campionato proseguirà per quattro giorni, con le gare di tutte le categorie, e sabato, alle ore 19:30, si esibiranno sei società nell’Aquashow Uisp, una competizione di nuoto artistico che si distingue rispetto alle altre, essendo una sorta di musical in acqua con l'utilizzo di costumi, trucchi e oggetti di scena.

Alla cerimonia di apertura di domani (ore 9), che sarà seguita dall'avvio dei campionati, parteciperanno il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, l'assessore regionale Mario Quaglieri e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, con tutti i rappresentanti della Uisp, a partire da Tiziano Pesce, presidente nazionale, e Marco Raspa, responsabile nazionale nuoto.