Stop ai lavori sull'Asse attrezzato, si riprende martedÃ¬ 3 giugno alle ore 7

I lavori sull'Asse attrezzato si fermano da oggi, e fino a martedì mattina, per limitare i disagi all'utenza nel fine settimana e nel giorno di festa. La comunicazione arriva dall'assessore alla Viabilità Adelchi Sulpizio. Da oggi alle ore 15 circa, e fino alle ore 7 di martedì 3 giugno, il Ponte Paolucci sarà interamente aperto e percorribile in entrambe le direzioni.

A partire dalle 7 di martedì prossimo, poi, sarà ripristinata la chiusura della direzione Sud-Nord del Ponte Paolucci, fino al completamento dei lavori, previsto per venerdì 6 giugno. In questa fase - la seconda - dei lavori sul Ponte, che riguardano i giunti dell'Asse attrezzato, le limitazioni alla viabilità sono le seguenti:

- divieto di transito sulla rampa dell'Asse attrezzato "Municipio-piazza Italia" nel tratto di ingresso in piazza Italia e lungofiume dei Poeti;

- divieto di transito sulla rampa dell'Asse attrezzato "Municipio-piazza Italia" di accesso all'uscita denominata "Piazza Italia-centro-Questura" per chi proviene da piazza della Marina;

- divieto di transito pedonale sulle rampe lato mare dell'Asse attrezzato.

Nell'area sottostante il ponte, sul tratto del lungofiume dei Poeti in corrispondenza dell'area interessati ai lavori, saranno in vigore il divieto di sosta e di fermata. Quindi chi percorre l'Asse attrezzato in direzione Chieti - Pescara ed è diretto a piazza Italia, deve uscire o al Ponte Flaiano o a piazza Unione o a piazza della Marina perché l'uscita di piazza Italia è chiusa al transito sul ponte Paolucci. Da piazza della Marina non si possono raggiungere piazza Italia e via Paolucci.