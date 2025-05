Primo premio Zucchini a Pescara

L’agenzia Firmà srl, in collaborazione con la Delfino Onlus e con il consenso della famiglia Zucchini, ha organizzato per il 6 giugno ore 16.30 presso l’Aurum di Pescara, Sala Europa, il primo Premio Zucchini per commemorare la memoria della storica bandiera del calcio pescarese.

Saranno premiati per la loro carriera, Fabio Capello e Massimo De Luca. Interverranno importanti testimonial della vita e carriera di Vincenzo Zucchini. L’evento avrà la speciale conduzione di Ciro Venerato giornalista Rai.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione su www.firmasrl.com. Per interviste e ulteriori informazioni contattare l’organizzatore Remo Firmani.