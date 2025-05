Il Nuoto Uisp apre alle Naiadi la stagione dei Campionati nazionali estivi con migliaia di partecipanti da tutta Italia

Da oggi Pescara diventa la città del nuoto, grazie ai Campionati nazionali Uisp che in due fine settimana accoglieranno quasi tremila persone. Le manifestazioni, patrocinate dal Comune di Pescara, dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, si svolgeranno nell’impianto natatorio Le Naiadi, in viale della Riviera. Il via stamani con la 20ª edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto Artistico Uisp, un evento di rilevanza nazionale che porta in Abruzzo più di 1350 atlete e atleti da tutta Italia. Per quattro giorni si alterneranno le esibizioni di tutte le categorie, dalle Esordienti C (classe 2017) fino alle Master, in una grande festa dello sport e dell’inclusione.

Nel suo intervento, il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce ha ringraziato atleti, tecnici e tutti i presenti, sottolineando come questa manifestazione rappresenti "il coronamento di una lunga stagione di impegno e passione, frutto del lavoro sinergico con i territori, i comitati territoriali e le associazioni sportive". Ha inoltre evidenziato "il valore della connessione tra sport e turismo, celebrando la bellezza e l’ospitalità della Regione Abruzzo e della città di Pescara, esempi concreti di come lo sport possa essere leva di crescita, coesione e valorizzazione del territorio".

“E' un’edizione molto partecipata del nostro Campionato - dice Marco Raspa, responsabile nazionale Nuoto Uisp - Quest’anno, per svolgere la manifestazione nella migliore maniera possibile, abbiamo aggiunto una mezza giornata di gare rispetto all'anno scorso. Il nuoto artistico è ormai un'attività che ha costanza nei numeri e una base solida, al centro nord abbiamo le Regioni più attive, grazie ad una tradizione più consolidata che agevola nel reperimento dei formatori. Il nostro obiettivo per il futuro è formare questa figura affinché sostenga lo sviluppo della specialità in altri territori, in particolare del centro sud”.

Sono 880 i balletti in programma, suddivisi tra solo, duo, trio, squadra e combo, con classifiche separate per maschi e femmine nella categoria “solo” e la possibilità di duo misti. In gara anche atlete e atleti con disabilità, con la partecipazione di 3 “Nemo” (disabilità fisica) e 3 “Farfalle” (disabilità intellettiva), a testimonianza dello spirito aperto e inclusivo che contraddistingue UISP. Protagoniste della manifestazione saranno 50 società sportive in rappresentanza di diverse regioni italiane: Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Puglia. Sabato 1 giugno, dalle ore 19:30, il programma prevede un momento speciale con l’Aquashow Uisp, una competizione-spettacolo che unisce sport e creatività. Sei società porteranno in vasca performance coreografiche ispirate al musical, con uso libero di costumi, trucchi, oggetti scenici e musiche coinvolgenti: una vera e propria festa dell’espressività artistica in acqua.

Il Campionato rappresenta non solo un importante appuntamento agonistico per le atlete e gli atleti e le loro società, ma anche un’occasione di crescita, confronto e condivisione. Un evento che valorizza il movimento sportivo di base e riafferma il ruolo dello sport come strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva. Una prima volta per il Campionato di nuoto artistico Uisp a Pescara, ma non l’unica: a seguire, nella stessa location, si terranno i Campionati nazionali master, da venerdì 6 a domenica 8 giugno. “Per i Master avremo oltre 1.200 presenze con partecipanti dai 14 ai 90 anni - prosegue Raspa – che rappresentano una fetta importante del nuoto amatoriale”.

Questo debutto nella città abruzzese permette al Nuoto Uisp di entrare in contatto con le società sportive del territorio: “A queste manifestazioni nazionali si sono affacciate nuove società abruzzesi, e l'appuntamento ci permette di promuovere la nostra proposta sportiva in regioni dove l’attività è meno sviluppata. L’impianto che ci ospiterà, Le Naiadi, è adatto ad ospitare grandi manifestazioni come le nostre, avremo a disposizione due vasche: una olimpionica da 50 metri all’aperto e una per il riscaldamento al chiuso”. Ad accogliere gli atleti che, da stamani, stanno partecipando ai Campionati nazionali Uisp di nuoto artistico c'erano anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l'assessore allo Sport Patrizia Martelli.

Masci ha voluto salutare i ragazzi, gli allenatori e le famiglie prima del via: "Vi abbiamo accolto in un impianto meraviglioso, Le Naiadi, uno dei più belli d'Italia, di fronte al mare. Da parte mia c'è un orgoglio incredibile, una soddisfazione enorme. Voglio dirvi grazie, perché fate sport. Abbiamo bisogno di giovani che conoscano il valore delle regole e imparino, attraverso una disciplina sportiva, il rispetto dell'avversario. Nello sport non ci sono disuguaglianze, siamo tutti uguali, e anche questo è un concetto importante. Spero che questa sia anche una occasione per divertirvi e fare amicizia, qui a Pescara, e sono certo che queste giornate ve le porterete nel cuore, perché la nostra è la città dell'accoglienza".

"Un altro grande evento sportivo di livello nazionale qui a Pescara, che abbiamo voluto fortemente", ha detto Martelli sottolineando la rilevanza di questi Campionati che segnano l'inizio di un nuovo ciclo per Le Naiadi. "È fantastico vedere tante persone qui, tanti ragazzi che hanno scelto lo sport, con la Uisp, e cresceranno con lo sport. Questo è solo il primo degli appuntamenti nazionali che abbiamo voluto a Le Naiadi e presto ce ne saranno altri. Il mio grazie va anche alla Regione Abruzzo che, come sempre, supporta grandi eventi".