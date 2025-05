Via libera al progetto Eassitech sull’ex CoFa

Ieri il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Roma ed ha accolto le ragioni dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara insieme a Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Ab.Side, Fraunhofer Italia, Fondazione Ud'A e Università Politecnica delle Marche, coi quali ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel marzo 2022, ha partecipato come capofila ad un bando emanato dall'Agenzia per la Coesione territoriale per il finanziamento - a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari - di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, candidando Il progetto "Ecosistema dell’Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l’innovazione tecnologica (EASSITECH)", per un importo di € 18.500.000. L’area individuata per l’infrastruttura di Ecosistema dell’Innovazione è quella dell’ex Co.Fa., di circa 21.000 mq, che la Regione ha concesso in utilizzo gratuito per 50 anni alla “d’Annunzio”, e situata in prossimità della confluenza del fiume Pescara nel mare Adriatico.

L’idea progettuale punta alla trasformazione di una zona ora residuale in elemento di nuova centralità e porta urbana sul mare, prendendo in considerazione sia la scala locale sia quella adriatica, nella prospettiva di un futuro di importante ruolo europeista di un luogo primario dell’identità della regione euro-adriatica, estesa a Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia. In particolare, il progetto EASSITECH vuole ripensare l’area ex Co.Fa. nella posizione strategica per la città e per tutto l’Abruzzo, come luogo vitale, di elevata qualità ambientale, urbana e sociale, di incontro, inclusione e opportunità di crescita e sviluppo. Il progetto prevede la realizzazione di un Edificio per aule e laboratori di 2000 mq, un Fab lab e Contamination Center di 400mq, un Demonstration Center di 700 mq ed un Auditorium di 1400 mq per complessivi 4.500 mq. oltre a parchi, dune, corsi d’acqua e piazze per circa 12625 mq e parcheggi per 4600 mq.

L’obiettivo generale del progetto EASSITECH è trasformare un’area urbana marginalizzata in uno spazio di creazione e socializzazione del valore physical single site RDI infrastructure, attraverso la costruzione di una infrastruttura per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, l’incubazione d’impresa e la disseminazione, democratica, aperta alle comunità di stakeholders e change agents, ricercatori e innovatori, industrie e start-up, imprese e investitori, popolazione studentesca e società civile.

“Quella che oggi posso esprimere, anche a nome degli altri partner del progetto EASSITECH, non è la grande soddisfazione per una notizia tanto attesa, che per noi è stato un attimo, - commenta il Rettore della “d’Annunzio” Liborio Stuppia - ma è la bella consapevolezza di poter finalmente procedere con questo progetto di straordinaria importanza perché contiene e svilupperà elementi di ampia strategia territoriale, che abbracciano ricerca scientifica, alta formazione, legami internazionali e qualità della vita. Nei prossimi giorni - annuncia infine il Rettore Stuppia – in pieno accordo con tutti i partner, illustreremo i contenuti del progetto ed i tempi della sua realizzazione”.