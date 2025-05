Intesa tra Confcommercio e Guidotti Ships - Gstravel per valorizzare i collegamenti con le Isole Tremiti

Una nuova sinergia per valorizzare il territorio e ampliare l’offerta turistica: è stato firmato oggi a Pescara un protocollo d’intesa tra Confcommercio Pescara e Guidotti Ships - Gstravel, operatore del trasporto marittimo con un focus dedicato ai collegamenti verso le Isole Tremiti. L’accordo ha come obiettivo la promozione del servizio di trasporto passeggeri operato dall’armatore, grazie al coinvolgimento della rete di strutture turistiche e pubblici esercizi aderenti a Confcommercio Pescara.

Saranno proprio le associazioni di settore di Confcommercio come Federalberghi, SIB-Sindacato Italiano Balneari e FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi a diffondere presso alberghi, stabilimenti ed pubblici esercizi informazioni sui collegamenti attraverso l’esposizione di locandine, la distribuzione di materiale informativo e la comunicazione sui propri canali.

Fulcro dell’iniziativa è l’introduzione di una navetta diretta da Pescara al Porto di Termoli, pensata per facilitare l’accesso all’imbarco da parte dei turisti provenienti dall’Abruzzo che potranno in giornata effettuare l’escursione alle Tremiti e fare ritorno in serata nelle strutture ricettive che li ospitano. Il servizio garantirà una connessione rapida e comoda lungo la costa adriatica, riducendo i tempi di spostamento in modo da favorire l’escursione verso le Isole Tremiti.

Alla presentazione dell’accordo erano presenti Riccardo Padovano (foto), Presidente di Confcommercio Pescara, Daniela Renisi, Presidente di Federalberghi Pescara e Domenico Guidotti, Amministratore di Guidotti Ships – Gstravel, i quali hanno sottolineato l’importanza di un’azione coordinata tra pubblico e privato per potenziare il turismo via mare e incentivare i flussi tra la costa abruzzese e le isole dell’arcipelago.

Un passaggio centrale dell’intesa è la volontà di sviluppare una sinergia strategica tra Abruzzo e Molise, con l’obiettivo di valorizzare l’intero tratto di costa adriatica che va da Pescara a Termoli, fino alle Isole Tremiti, come un unico grande corridoio turistico. Una visione integrata che punta a rafforzare l’identità e l’attrattività della destinazione, unendo l’offerta balneare, ambientale, culturale ed enogastronomica.

“Mettere in rete territorio, trasporti e imprese è una delle chiavi per far crescere il turismo e l’economia locale – ha dichiarato Domenico Guidotti, rappresentante della Società armatrice – Questo accordo va esattamente in questa direzione e rappresenta un’azione concreta e immediata che punta a potenziare i collegamenti marittimi e a costruire un’alleanza operativa tra territori, capace di generare impatti duraturi su turismo, commercio e occupazione”.

La Presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi: “E’ un ulteriore opportunità per rendere più attrattiva e appetibile la nostra offerta di soggiorno nelle strutture alberghiere abruzzesi. I nostri turisti potranno in giornata visitare l’arcipelago delle Tremiti ritornando comodamente in serata presso i nostri alberghi”.

Il Presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano: “I nostri associati saranno promotori attivi di questa opportunità, contribuendo a renderla visibile e accessibile a turisti e visitatori. Infatti l’accordo prevede anche l’attivazione di agevolazioni promozionali per i clienti che si presentino tramite i canali segnalati da Confcommercio”.