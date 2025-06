Autobus Tua, il servizio ante 28 aprile sarÃ  attivato il 3 giugno

Tua è attualmente impegnata in un'articolata attività di attivazione dei servizi precedentemente in esercizio nell'area metropolitana, in particolare lungo l'asse Pescara-Montesilvano. La necessità di attivare le linee precedentemente in esercizio nasce dalla sospensione della linea V1 a seguito dell'ordinanza del Tar e dalla conseguente esigenza di ridefinire l'assetto del servizio lungo l'ex tracciato ferroviario Pescara-Montesilvano, interessato da una procedura in corso di chiarimento sotto il profilo giudiziario-amministrativo.

L'azienda sottolinea che, nonostante le attività di attivazione delle linee precedentemente in esercizio siano particolarmente complesse e articolate, il servizio ante 28 aprile sarà attivato il 3 giugno. Tua sottolinea come la linea V1, fin dal suo avvio, abbia riscosso un'ottima risposta da parte dell'utenza, andata oltre i 5.000 viaggiatori al giorno secondo gli ultimi dati raccolti, a conferma della validità dell'iniziativa e della qualità percepita del servizio.

L'azienda si scusa con l'utenza per i disagi arrecati, ringraziandoli allo stesso tempo per la fiducia dimostrata, in particolare nella fase successiva all'attivazione del servizio La Verde, a partire dallo scorso 28 aprile. Tutti gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'azienda: www.tuabruzzo.it.