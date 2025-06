Addio ad Angelo "Angiolè" Dell'Elce, lutto a Silvi per il noto capitano di barche

Addio ad Angelo "Angiolè" Dell'Elce: è lutto a Silvi per il noto capitano di barche, scomparso prematuramente. L’uomo infatti, a soli 59 anni, ha purtroppo perso la sua battaglia contro un male incurabile che aveva scoperto da circa un anno. Si è spento ieri pomeriggio nell’ospedale civile Santo Spirito di Pescara.

A dare la notizia è Radio Roseto, che scrive: “Uomo dal carattere solare, semplice e genuino, Angiolè era noto e apprezzato non solo per la sua lunga esperienza in mare, ma anche per la sua straordinaria umanità. In poche ore, la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei social, dove in tanti hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto, racconti personali e parole commosse”.

I funerali si terranno martedì 3 giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Silvi, dalle ore 10,30. Dell’Elce lascia il figlio Christopher, il fratello Luciano, il nipote Antonio e i parenti.