Sinistra Italiana in lutto: è morto Giuseppe Licheri, papà di Daniele

Alleanza Verdi e Sinistra Abruzzo esprime vicinanza a Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, per la perdita del suo papà Giuseppe. “Tutta la comunità di Sinistra Italiana si stringe attorno al suo segretario regionale Daniele Licheri in questo momento di dolore per la perdita del suo caro papà”, è il cordoglio e la vicinanza espressi dalla segreteria regionale di Sinistra Italiana Abruzzo-AVS.

Cordoglio anche da Europa Verde-AVS. “Rita Aruffo e Alessio Monaco, Coportavoce Europa Verde Abruzzo, esprimono il più profondo cordoglio e la loro vicinanza a Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, per la dolorosa perdita del caro padre. In questo momento di grande dolore, tutta la comunità di Alleanza Verdi e Sinistra si stringe intorno a Daniele e alla sua famiglia, porgendo le più sentite condoglianze”.