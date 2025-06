Referendum, alcune sezioni elettorali spostate: ecco quali sono

In vista della consultazione referendaria dei prossimi giorni, il Comune di Pescara annuncia quali sono le sezioni elettorali che sono state trasferite temporaneamente per via dei lavori di manutenzione in corso in alcune strutture scolastiche. Qui di seguito le sezioni chiuse e quelle che saranno attive, in sostituzione, l'8 e il 9 giugno:

Sezione 21 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 22 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 23 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 24 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 25 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 26 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 27 DA VIALE REGINA MARGHERITA (Scuola Media Mazzini) A VIA DEL MILITE IGNOTO 28 - (E.Codignola)

Sezione 81 DA VIA MONTE SIELLA 30 ( Scuola primaria S.Giovanni Bosco) A VIA FONTE ROMANA 19/5 (Scuola Media Carducci)

Sezione 82 DA VIA MONTE SIELLA 30 ( Scuola primaria S.Giovanni Bosco) A VIA FONTE ROMANA 19/5 (Scuola Media Carducci)

Sezione 83 DA VIA MONTE SIELLA 30 ( Scuola primaria S.Giovanni Bosco) A VIA FONTE ROMANA 19/5 (Scuola Media Carducci)

Sezione 84 DA VIA MONTE SIELLA 30 ( Scuola primaria S.Giovanni Bosco) A VIA FONTE ROMANA 19/5 (Scuola Media Carducci)

Sezione 85 DA VIA MONTE SIELLA 30 ( Scuola primaria S.Giovanni Bosco) A VIA FONTE ROMANA 19/5 (Scuola Media Carducci)

Sezione 86 DA VIA DEL CIRCUITO 26 (Scuola Media Michetti) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 87 DA VIA DEL CIRCUITO 26 (Scuola Media Michetti) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 88 DA VIA DEL CIRCUITO 26 (Scuola Media Michetti) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 98 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 99 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 100 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 101 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA DEL CIRCUITO 238 (Scuola primaria Villa Fabio)

Sezione 102 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA L.EINAUDI 1 (Scuola Media U. Foscolo)

Sezione 103 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA L.EINAUDI 1 (Scuola Media U. Foscolo)

Sezione 104 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA L.EINAUDI 1 (Scuola Media U. Foscolo)

Sezione 105 DA VIA SACCO (Don Lorenzo Milani) A VIA L.EINAUDI 1 (Scuola Media U. Foscolo)

Questo, invece, il link con gli orari degli sportelli del Comune per il rilascio delle carte di identità e la consegna tessere elettorali: https://shorturl.at/oE9sJ.