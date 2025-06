Gelati Letterari 2025, l’estate è davvero iniziata

Quattordicesima edizione per la longeva rassegna letteraria estiva di Pescara: i “Gelati Letterari” che anche quest’anno, per l’ottava volta, si svolgeranno nel complesso balneare La Playa di Pescara, in piazza Le Laudi.

Un appuntamento atteso e immancabile dell’estate pescarese che prenderà il via giovedì 12 giugno alle ore 20,30 moderata da Florenza Iavarone alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota.

Due sono dunque i punti fermi del format fortemente voluto dall’associazione I borghi della riviera Dannunziana: la maravigliosa terrazza de La Playa e il giovedì sera quale giorno della settimana.

A cambiare sono gli autori che, nei sei appuntamenti estivi, si alterneranno sul palco allestito per l’occasione.

Ad aprire le danze dei libri giovedì 12 alle ore 8,30 ci saranno: David Ferrante con “Primo Levi. Abruzzo forte e gentile” (Tabula Fati); Ugo Iezzi con “La storia siamo noi e la leggenda anche” (Tabula Fati); Leda Panzone Natale con “Vita da cani” Edizioni Tracce e Francesca Di Giuseppe con “Ragione vs Sentimento la partita” (Poderosa Edizioni).

“E’ una idea sulla quale lavoro da qualche anno in quanto mi sembrava giusto riportare alla luce il testo dal quale nasce il motto che tutti conoscono e cioè ‘Abruzzo forte e gentile’. Cosa c’entra Primo Levi? Da ferrarese, nell’Ottocento, scrisse questo libro nel corso della sua visita nella nostra regione coniando i termini di forte e gentile proprio riferendosi alla popolazione del nostro territorio. A distanza di anni, 1976, ci fu una nuova edizione tagliata in molti punti; ecco, ho voluto fare un lavoro che riconsiderava questi elementi mancanti. È un libro davvero molto interessante, credevo di trovarmi di fronte a un reportage di un turista e invece mi sono ritrovato un testo che sembra scritto da un abruzzese innamorato della sua terra” le parole di David Ferrante.

“E’ la mia cagnolina che parla – ci dice Leda Panzone Natale – dal suo giardino di casa, il nostro giardino. Cagnolina che ama molto le visite dei ‘parenti’ valdostani cioè i cani di mia sorella, il gatto di mio nipote, lei ama la sua vita in giardino. Un libro dedicato ai bambini in quanto ho visto crescere mia nipote e praticamente vivevamo anche noi in giardino a giocare e parlare proprio con la cagnolina. I Gelati Letterari? Li aspetto ogni anno perché credo siano una grande occasione di incontro e confronto culturale”.

Altro elemento caratteristico de I Gelati Letterari è lo spazio poesia “La voce dell’anima” con Manola Di Tullio e Agostino Di Giovanni.

I Gelati Letterari godono del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

Partecipazione aperta al pubblico, è consigliabile la prenotazione direttamente allo stabilimento La Playa.