Giornata mondiale del Donatore di sangue, flash mob alla Madonnina

“Uniti da un filo rosso”, è questo il tema del flash mob che animerà la piazza della Madonnina del Porto, a Pescara, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue. La manifestazione, organizzata da Fidas Pescara e diretta dal maestro Simone Pavone, prenderà vita oggi pomeriggio alle ore 17.30, quando i giovani allievi del Centro studi musicali L’assolo, gli atleti della Società sportiva Artemis e della Scuola calcio Curi Pescara, insieme ai gruppi dei giovani Fidas e alle associazioni per la Tutela dei bisogni educativi speciali, daranno vita a una performance canora sulle note del brano “Il filo rosso” di Alfa.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che quest’anno ha come tema “Dona sangue, dona speranza”, rappresenta un omaggio globale ai milioni di donatori volontari e non retribuiti che offrono agli altri una seconda possibilità di vita. La loro generosità salva vite, rafforza le comunità e incarna il più profondo spirito di solidarietà. È un giorno per ringraziare, ma anche per mettere in luce la continua e urgente necessità di donazioni di sangue sicure e regolari.

“Quest’anno il tema è la speranza, quella che si dona con ogni goccia di sangue”, afferma Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara, “sono milioni i pazienti in tutto il mondo che dipendono dalle trasfusioni di sangue, la speranza fluisce attraverso ogni donazione. E’ merito dei donatori se il sistema regge ed è in grado di curare chiunque ne abbia bisogno”. E i dati mostrano quanto fondamentale sia l’impatto di Fidas Pescara sull’autosufficienza. Nel 2024 le donazioni totali sono state ben 12.764 (sangue 7.760, plasma 3.061, piastrine 1.239, multicomponent 704); i soci totali 14.507, i donatori periodici 7.982, quelli nuovi 381, i giovani 1.741.

E per diffondere sempre di più la cultura della donazione di sangue, questa sera il gruppo teatrale Fidas Pescara sarà protagonista di uno spettacolo in vernacolo dialettale. L’evento gratuito, dal titolo “Na storrije di qua e di ‘llà”, ha già registrato molte adesioni ma ci sono ancora posti disponibili. L’autrice è Maria Antonietta Feruglio, la regia è di Alessio De Lellis, ed ecco il cast formato da volontari e donatori Fidas: Angela Cantò, Barbara Di Muzio, Gabriella Boiocchi, Lucio Ciammaricone, Martino Faieta, Valerio Coletti, Maria Carla Fasola, Renata Di Iorio, Lory Ottaviano, Orietta Di Giovanni, Giorgia Duronio. L’appuntamento è per le ore 21 nel teatro Circus. La serata sarà presentata dal maestro Pavone.