Un mazzo di chiavi è stato rinvenuto lo scorso giovedì 5 giugno nel Comando di Polizia Locale "Cittadella della Sicurezza". Lo fanno sapere, tramite il loro canale WhatsApp, gli stessi vigili urbani di Pescara, diffondendo la foto delle chiavi in questione.

Nel caso in cui si riconoscesse l'oggetto come il proprio, il proprietario è invitato a ritirarlo presso il Comando di Polizia Locale di via del Circuito, previo contatto preliminare telefonico ai numeri 085/3737247 o 085/3737248.