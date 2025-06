Slitta l'incontro tra il Pescara e Baldini, se ne parlerÃ  la prossima settimana

Non ci sarà nel fine settimana l'incontro tra il ds del Pescara Pasquale Foggia e il tecnico Silvio Baldini. Il compleanno del figlio del trainer ha portato allo slittamento dell'incontro che ci sarà tra martedì e mercoledì prossimo.

Baldini, assoluto protagonista della incredibile promozione del Pescara in serie B, grazie alla vittoria ai rigori della gara di ritorno dei play off con la Ternana, darà una risposta ai dirigenti che sperano in un 'sì' per proseguire il percorso tecnico avviato nella stagione appena conclusa.