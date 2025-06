Cgil aderisce e sostiene l'Abruzzo Pride: "Sui diritti civili non si torna indietro"

Nel mese di maggio è iniziata, come ormai da qualche anno, l’Onda Pride che si snoderà lungo tutto il territorio del nostro Paese. Anche quest’anno la CGIL Abruzzo Molise e la FILCAMS CGIL Abruzzo Molise aderiscono con convinzione e impegno fattivo all’evento abruzzese.

Il mondo del lavoro scende in piazza al fianco della comunità Lgbtqia+ per continuare ad affermare la necessità di leggi che non discriminino le persone in base all’identità di genere e all’orientamento sessuale, soprattutto nei Paesi, come il nostro, in cui i diritti sono costantemente negati. La Cgil e la Filcams insieme per la piena attuazione dell’art. 3 della Costituzione, affinché siano allargate le maglie della tutela per lavoratori e lavoratrici estendendo le garanzie anche all’identità di genere. Per esserci nel mondo del lavoro, attraverso la contrattazione e la tutela individuale.

Per queste ragioni, sabato 21 giugno la Cgil e la Filcams partecipano alla manifestazione regionale che si terrà ad Avezzano dalle ore 15 in Piazza Risorgimento con una loro carro colorato e danzante. Sarà una giornata di rivendicazioni, di lotta, di festa di liberazione per coloro che si battono affinché siano garantiti diritti e dignità a tutte le persone, sempre e ovunque.

La mobilitazione assume un senso ancora più grande in un momento in cui la libertà di manifestare ed esprimere dissenso viene messa in discussione dalle destre estreme nel nostro Paese e in molte parti del mondo: il tentativo di far arretrare i diritti sessuali e riproduttivi delle persone è infatti divenuto sempre più il fil-rouge dei nuovi fascismi. Per queste ragioni è necessario che sabato 21 sia un momento in cui tutta la società riscopra la propria umanità, superando discriminazioni e odio.