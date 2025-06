L'Accademia Teatrale Arotron lancia un Corso Propedeutico Avanzato

L'Accademia Teatrale Arotron annuncia con entusiasmo il lancio di un Corso Propedeutico all'Accademia, una novità pensata per rispondere alle esigenze di aspiranti attori e appassionati di teatro che desiderano una formazione intensiva e di alto livello. Le prime date disponibili per le audizioni sono il 23 e 24 giugno. Il corso si terrà presso la sede dell'Accademia Teatrale Arotron, situata nell'ex asilo Sabucchi in Vico delle Dee 10 a Pianella.

Questo corso unico, al via da novembre, offre un percorso accelerato per chi ambisce a entrare nel triennio accademico del 2027 o per chi cerca un approfondimento significativo delle proprie competenze teatrali. Il corso è stato ideato per due tipologie di studenti: coloro che non vogliono attendere l'inizio del prossimo triennio accademico e desiderano prepararsi al meglio, e chi possiede già esperienza teatrale e cerca una formazione avanzata senza necessariamente iscriversi all'Accademia in futuro.

"Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri futuri studenti e di tutti gli appassionati di teatro che desiderano una preparazione più approfondita - afferma il Direttore artistico di Arotron, Franco Mannella - Questo corso propedeutico è la soluzione ideale per consolidare le basi e affrontare il percorso accademico con maggiore consapevolezza, o semplicemente per esplorare in profondità diverse sfaccettature della pratica teatrale a un livello superiore".

Il programma del corso propedeutico prevede circa 8 ore settimanali di formazione, strutturate su almeno tre materie diverse, tutte in orario serale. Trattandosi di un percorso avanzato, l'accesso sarà rigorosamente su audizione, garantendo un livello elevato e omogeneo tra i partecipanti. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria audizione (è obbligatorio), è possibile contattare l'Accademia al numero 345/5411135. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.