Ordinanza per istituire il divieto di transito sul Ponte delle libertÃ  in direzione sud/nord

Venerdì 20 giugno saranno realizzate due prove di carico statico sulla campata di maggiore luce del Ponte delle Libertà, situata in corrispondenza dell'alveo del fiume, e su una delle due campate di avvicinamento. Per questo, con ordinanza dirigenziale, è stata disposta per venerdì, dalle ore 8 alle 17 (e comunque fino alla fine dell'intervento della ditta):

- l'istituzione del divieto di transito sul Ponte delle libertà in direzione sud/nord;

- l'istituzione del divieto di transito nella direzione Ospedale/via del Circuito della diramazione dello svincolo dell'Asse Attrezzato;

- l'istituzione del divieto di transito nella direzione "Ospedale" in uscita dalla rotatoria d'intersezione "Via Aterno/Ponte delle Libertà".

Non si potrà accedere al Ponte delle Libertà, quindi, se si arriva al Ponte sull'Asse attrezzato dal centro della città, in direzione Ospedale, e se si arriva da via Aterno, in direzione di via del Circuito. L'intervento rientra tra i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti, per un importo di 940.500 euro, finanziati con fondi Pnrr - Next Generation Eu, che hanno già interessato il Ponte Paolucci.