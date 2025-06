Fondi Pnrr, al Comune di Manoppello 355mila euro di fondi per la mensa di via Santa Vittoria

Il Comune di Manoppello è risultato vincitore di un bando nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ottenendo un finanziamento di 355mila euro destinato alla sistemazione e messa in sicurezza della mensa scolastica del plesso scolastico di via Santa Vittoria.

“Si tratta di un’ulteriore misura concreta per migliorare la qualità della vita degli studenti – dichiarano il Sindaco Giorgio De Luca e l’Assessore all’Istruzione Roberto Cavallo – Il finanziamento ottenuto ci consentirà di potenziare l’offerta formativa, permettendoci di aumentare il numero di pasti erogati e di estendere il servizio anche agli alunni della scuola primaria”.

Attualmente, la mensa della struttura di via Santa Vittoria è attrezzata con cucina e sale dedicate alla somministrazione dei pasti e serve quotidianamente gli alunni della scuola dell’infanzia. Inoltre, il lunedì e il giovedì offre il servizio anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Ogni mese, vengono preparati in media 800 pasti per l’infanzia e 360 per la scuola media.

Grazie ai nuovi fondi, sarà possibile realizzare lavori di adeguamento e ampliamento che renderanno la mensa idonea ad accogliere anche gli studenti della scuola primaria, con un significativo incremento della qualità e della capillarità del servizio di ristorazione scolastica.

I lavori dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, con collaudi previsti entro il 30 giugno dello stesso anno, come previsto dalle tempistiche del PNRR. Il rispetto delle scadenze è condizione essenziale per mantenere il diritto al finanziamento.