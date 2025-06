Manoppello Sotto le Stelle, al via il calendario degli eventi estivi promossi da Comune e associazioni

Trenta appuntamenti distribuiti in oltre cinquanta serate per mettere in mostra talenti, raccontare bellezze, storia e memoria del territorio e condividere con le associazioni, gli operatori culturali un’estate all’insegna dell’accoglienza e dello stare insieme. Da giugno a settembre, concerti, spettacoli, rassegne teatrali, tornei sportivi, attività alla scoperta del territorio, installazioni artistiche, cineforum, libri, balli tradizionali, concerti nelle chiese, buon cibo ed intrattenimento per grandi e piccini saranno il filo conduttore di un ampio calendario di manifestazioni dell’estate di Manoppello che avrà come palcoscenico, con il caratteristico centro storico anche parchi, piazze e luoghi esclusivi di contrade e frazioni.

“Parte oggi ‘Manoppello sotto le stelle’, che non è solo un programma degli eventi estivi, ma la voce vivace del mondo associativo che opera sul territorio – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore alla Cultura e Turismo Giulia De Lellis – l’espressione più bella della comunità che, con il Comune, si è messa in campo per promuovere cultura, talenti e le sue migliori energie e per diffondere la bellezza degli scorci e degli angoli del centro storico di Manoppello attraverso la partecipazione attiva. Ringraziamo tutte le associazioni, gli enti e i comitati che hanno dato il loro fattivo contributo nella realizzazione del programma. L’invito a tutti è di trascorrere l’estate alla scoperta di Manoppello e delle sue bellezze”.

Un’attenzione particolare sarà rivolta all’ambiente nell’ambito del progetto di land art del Parco Nazionale della Maiella con il centro storico che ospiterà per tre giorni l’artista e designer pescarese Marco Mazzei e si concluderà con l’installazione, il 10 agosto, nella ex chiesa di San Lorenzo, di Folia una scultura in metallo eco-compatibile di particolare bellezza per riflettere sulla fragilità dell’ecosistema.

Tra le iniziative il nuovo format di Manoppello sotto gli ombrelli (9 agosto), la colorata e tradizionale rassegna del centro storico che dal 2017 veste a festa Corso Santarelli e i suoi vicoli con un tetto di ombrelli lungo 300 metri e tante sorprese fra musica, installazioni e danza. In programma anche la festa per l’inaugurazione a Santa Maria Arabona (3 luglio) della restaurata Casa di terra, esempio prezioso di architettura rurale che diventerà un infopoint turistico e la cerimonia per l’intitolazione del parco di via Fratelli Bandiera alla concittadina Anna Maria Palminteri in Marchetti Dori. Nell’estate di Manoppello tornerà anche la rassegna Aperitivo nel borgo (6 luglio e 7 settembre), con visite guidate, intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici. Diversi gli appuntamenti con la musica di qualità: previste diverse date dedicate alla musica con esibizioni concertistiche (tra gli interpreti Beppe Frattaroli, piazza San Francesco 13 luglio) e la rassegna musicale itinerante nelle chiese del borgo (29 agosto, 3 e 5 settembre). Fra le novità Corso Conviviale con la grande tavolata che sarà allestita su Corso Santarelli fra buon cibo ed intrattenimento. In calendario anche, gli appuntamenti tradizionali con Piazza Castello in Festa, la serata dell’Arabona fishing club, i Tornei di Burraco in centro storico e allo Scalo e la Festa sotto la grande quercia. Agosto si aprirà con le iniziative le celebrazioni del Volto Santo e le iniziative del cartellone “Ricordando Marcinelle” pensate per commemorare, approfondire ed attualizzare il tema della memoria del tragico incendio della miniera belga di Marcinelle dell’8 agosto 1956.

Si parte stasera con il viaggio musicale Sulle note di una notte, il concerto in piazza Zambra (ore 20.30) degli giovani allievi dell'Accademia Musicalandia; mentre venerdì doppio appuntamento a Ripacorbaria (ore 20.30), con il calcio di inizio della San Callisto Cup, il torneo di calcetto, promosso dall'associazione Lu Feude che animerà il campo di gioco di via Rocco d'Alessandro, fino all'11 luglio e in piazza Zambra (ore 21.15), con il saggio danza e ginnastica ritmica Donne che hanno lasciato un segno. La serata, dedicata alla forza, alla grazia e all'ispirazione delle grandi donne che hanno cambiato il mondo, vedrà protagonisti le allieve e gli allievi dell'Asd Corpi in Movimento. Sabato 21 e domenica 22 giugno l'appuntamento è in centro storico per la Festa della Solidarietà Alpina. Musica e stand gastronomici animeranno piazza San Francesco (ore 20.00) per due serate da non perdere organizzate dal gruppo Alpini e Protezione Civile durante le quali sarà possibile anche contribuire alla raccolta fondi per la protezione civile.