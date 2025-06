Osaka 2025, Bocchino: "Abruzzo meta sempre piÃ¹ attrattiva"

"Dalle grandi realtà industriali alle eccellenze enogastronomiche, dalle innovazioni tecnologiche all'immenso patrimonio culturale e al turismo esperienziale: l'Abruzzo si conferma sempre più meta attrattiva a livello internazionale, una regione che in questi giorni sta conquistando il Giappone grazie a una vetrina prestigiosa, l'ennesima occasione di promozione che restituirà un ritorno d'immagine agevolando nuovi investimenti".

Così Sabrina Bocchino, vice segretario regionale della Lega, ex consigliere regionale abruzzese e comunale di Vasto, in questi giorni volata in Giappone a proprie spese per Expo 2025 Osaka dove è presente anche il padiglione della Regione Abruzzo insieme agli operatori delle realtà abruzzesi che hanno risposto al bando affidato dall'Agenzia di sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

"Quello tra Abruzzo e Giappone è un legame solido che riguarda cultura, industria e innovazione - sottolinea Bocchino - Lo raccontano quotidianamente alcune delle aziende più importanti delle aree industriali della Val di Sangro e del Vastese, come Honda, Nsg Group Pilkington e Denso. Lo dimostrano l'entusiasmo crescente e la curiosità nei confronti del nostro territorio, votato ad un turismo sostenibile ed esperienziale".

A tal proposito, Bocchino ha preso parte ieri alla giornata dedicata ai prodotti e alle bellezze della regione, nell'evento "Forti nelle tradizioni, gentili nell'accoglienza - Incontro internazionale sull'agrifood e turismo abruzzese".

Tra i presenti anche Camillo Zulli, direttore ed enologo Bio-cantina Sociale Orsogna, l'imprenditore Ascenzio Faiazza, Carlo Tereo De Landerset, dirigente del servizio programmazione e promozione turistica regionale, e Filippo Lucci, amministratore unico consorzio punto Europa. A moderare i due momenti dell'evento il maestro pasticciere abruzzese Federico Anzellotti (presidente Pastry&Culture Italian Style Ets) e Cinzia Luciani (vicepresidente P&C Italian Style Ets).

"È stato un grande orgoglio - sottolinea Bocchino - poter mostrare in questo contesto le innovazioni e le proposte di una regione ricca di opportunità anche grazie alla passione e al lavoro di tanti professionisti abruzzesi diventati punti di riferimento a livello nazionale ed internazionale nei rispettivi settori di competenza".

"Così - aggiunge - grazie al maestro pasticciere Anzellotti, abbiamo mostrato al mondo le ferratelle a forma di un importante simbolo della nostra regione, la Presentosa. E ancora, abbiamo raccontato una grande realtà di sostenibilità come quella rappresentata dalla Bio Cantina Sociale Orsogna, che coniuga tradizione, modernità e sfide ambientali. Poi, nel quadro delle più attuali sfide legate alla valorizzazione del patrimonio culturale, il percorso innovativo del Consorzio Punto Europa, fondato sull’impiego delle tecnologie digitali più avanzate come la realtà virtuale".

"Questo viaggio in Giappone consente anche a noi di osservare con occhi diversi le eccellenze della nostra regione che si conferma una perla inestimabile a livello nazionale ed internazionale", conclude Bocchino.