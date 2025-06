Fatture saldate in ritardo, i chiarimenti della Asl di Pescara

"La Asl di Pescara non può essere individuata come responsabile delle criticità legate al pagamento tardivo di forniture, che hanno comportato l'applicazione di interessi di mora da parte di alcuni fornitori privati. Tali ritardi, infatti, non sono riconducibili a negligenze interne o a inefficienze amministrative dell'Azienda, bensì a una carenza strutturale di liquidità connessa alle tempistiche, la quale non ha permesso il rispetto delle scadenze dei pagamenti". Lo precisa in una nota la stessa Asl in riferimento a quanto apparso sulla stampa.

"E' interesse primario di questa azienda - si legge nel comunicato - sottolineare che i propri uffici amministrativi hanno svolto e continuano a svolgere nello specifico della funzione di verifica e controllo preliminare delle fatture che conseguono alle prestazioni rese dagli operatori economici, il regolare riscontro delle medesime nei termini utili al pagamento delle fatture entro i termini di legge".

Citando il rapporto di audit sui tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'azienda sanitaria ricorda che "a fine 2024, la Regione Abruzzo ha disposto una misura urgente ed eccezionale finalizzata all'aumento della liquidità in favore di questa Asl, la quale sta attivando i relativi e consequenziali provvedimenti di transazione e liquidazione". "La Asl di Pescara - conclude la nota - conferma quindi la correttezza della attività amministrativa svolta da tutti gli uffici coinvolti con responsabilità e senso di appartenenza e che hanno operato nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative, compatibilmente con i limiti finanziari attualmente in essere e largamente esposti nel documento sopra citato".