Mimmo Locasciulli protagonista del primo concerto di Estatica 2025

Sarà il cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli ad aprire la stagione dei concerti di Estatica 2025, il cartellone degli appuntamenti estivi che fino alla prima settimana di settembre animerà il porto turistico Marina di Pescara. Con un nuovo album, dal titolo “Dove lo sguardo si perde”, e un omonimo tour in giro per l’Italia che ripercorre le tracce e le emozioni di quel progetto discografico, Locasciulli celebra i suoi 50 anni di attività artistica. Un anniversario che l’artista non poteva non festeggiare anche nel suo Abruzzo, dove si esibirà domenica 22 giugno, alle ore 21.30 nella location pescarese fronte mare, dopo le tappe di Salerno, Marsala (Trapani) e Lonate Ceppino (Varese).

Prodotto insieme al figlio Matteo Locasciulli, “Dove lo sguardo si perde” è il ventunesimo album del cantautore che ha scelto di mettere insieme 12 dei brani più acclamati del suo repertorio riorchestrati con pianoforte, contrabbasso e archi, tutti accomunati dal sentimento dell’amore, declinato in diverse sfaccettature. A questi, si aggiunge anche il brano inedito “L’Amore dov’è” che, nell’album, viene riproposto anche con l’esecuzione del cantautore, piano e voce, insieme al Quartetto d’archi Pessoa con i quali si era già esibito in occasione della consegna del Premio Tenco 2024 per la sua carriera. In quell’occasione, il Quartetto Pessoa e Matteo Locasciulli avevano suonato gli “strumenti del mare” costruiti dai detenuti del carcere di Opera, sotto la guida di maestri liutai, con i legni delle barche naufragate dei migranti. E sarà proprio con loro - Marco Quaranta (violino), Rita Gucci (violino), Achille Taddeo (viola) e Marco Simonacci (violoncello) - che Locasciulli si esibirà al Marina di Pescara.

«Sono molto contento di essere qui perché finalmente tocco con mano una realtà diversa da quella che era la descrizione di Pescara, una città di commercianti con poca cultura, con molta attenzione al consumo, all’edonismo, all’esteriorità. E invece, guardando tutti gli appuntamenti di Estatica, finalmente ho la conferma che questo popolo abruzzese e di Pescara non è così», ha evidenziato Mimmo Locasciulli in occasione della presentazione del cartellone di Estatica e del suo concerto in città. «Sono felice poi perché sono venuto altre volte qui ed era un desiderio di poter fare un concerto in questa arena bellissima e con un pubblico che qui trovo sempre bello. E sono ancora più felice di poter presentare anche qui questo progetto con il Quartetto Pessoa che non conoscevo e che mi è stato presentato da Arnoldo Mosca Mondadori, colui ha innescato questo progetto e che con la sua Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti fa costruire strumenti musicali dai detenuti con i legni delle barche naufragate dei migranti».