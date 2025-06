Stop ai bus elettrici sulla strada parco, ma il Comitato 'copra' i mancati introiti

Il Comitato Strada Parco Bene Comune dovrà garantire 50mila euro al mese, tramite fideiussione bancaria, all'azienda di trasporto regionale abruzzese Tua per ogni mese di mancata circolazione dei bus elettrici sulla cosiddetta 'strada parco' di Pescara, in attesa della definizione del contenzioso in atto. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata oggi, al quale aveva fatto ricorso la stessa Tua dopo che il Tar Abruzzo, accogliendo la richiesta del Comitato che ravvisava mancanza di sicurezza sul tracciato stradale, aveva disposto la sospensiva in merito al passaggio dei bus.

La garanzia andrebbe a coprire il mancato introito dei biglietti oltre a eventuali danni dall'inquinamento prodotto dai bus non elettrici che devono circolare in sostituzione della linea V1 'La Verde'. Il Consiglio di Stato ritiene, infine, che "il giudice di primo grado debba fissare una nuova più ravvicinata udienza di merito, in considerazione dei rilevanti interessi".