Esce dal portone e lascia il sacchetto dei rifiuti su un cestino del centro

"Depositare i rifiuti fuori dagli orari (e dai giorni) prescritti dai regolamenti comunali è un illecito, così come depositare buste di rifiuti indifferenziati nei cestini che, invece, dovrebbero accogliere solo piccoli scarti di carta o plastica. Crediamo sia opportuno ricordarlo a quei cittadini che continuano a non rispettare le regole e gettano ovunque qualsiasi cosa, a scapito di tutti gli altri cittadini e danneggiando il decoro della città". L'assessore all'Ambiente Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli tornano a lanciare un appello ai cittadini, dopo l'ultimo dei tanti episodi registrati quotidianamente sul territorio di Pescara.

"Stavolta l’occasione arriva dalle riprese delle telecamere posizionate in pieno centro (le immagini, nitidissime, sono state oscurate per ovvi motivi) che hanno permesso di ricostruire il percorso seguito da una cittadina. La donna, in pieno pomeriggio, è uscita tranquillamente da un edificio portando con sé una busta di colore celeste contenente rifiuti e l'ha depositata a pochi passi da lì, sopra a un cestino. Subito dopo è rientrata nell'edificio a mani vuote. L’intera sequenza è documentata dalle videocamere del Comune che, poco prima, avevano ripreso il personale di Ambiente svuotare quello ed altri cestini posizionati in centro. L'attività di Ambiente è stata vanificata nel giro di pochissimo dall'inciviltà di una persona che non ha rispettato nessuna delle semplici regole per il conferimento dei rifiuti. Né, tanto meno, questa persona si è preoccupata di mantenere pulito e in ordine il centro della città. L'episodio, ricostruito dalla polizia locale, è un chiarissimo esempio di come non ci si dovrebbe comportare, nel rispetto della comunità. Intanto sarà valutato il da farsi, per perseguire la responsabile".