Suicidio Trotta in carcere a Vasto, assolto agente di Polizia Penitenziaria

Si è chiusa nel tardo pomeriggio di ieri la lunga vicenda giudiziaria scaturita dal suicidio nel carcere di Torre Sinello a Vasto di Sabatino Trotta. Il 7 aprile 2021 il dirigente del Dipartimento di salute mentale della Asl di Pescara si tolse la vita poche ore dopo il suo arresto, accusato di presunte tangenti per una serie di appalti per l’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere ad una cooperativa di Lanciano.

Ieri pomeriggio alle 15 è iniziata l’ultima udienza del processo nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria Antonio Caiazza. La procura aveva ipotizzato i reati di omicidio colposo, violazione dell’articolo 40 del codice penale per non aver impedito l’evento e violazione di norme in materia di prevenzione dei suicidi ma il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la sua assoluzione. E così è stato dopo oltre un’ora di camera di consiglio.

«Il fatto non sussiste», nessun reato è addebitabile a Caiazza, questa la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Vasto Stefania Izzi.