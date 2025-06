Notturna Pennese, tutto pronto per l'edizione numero 40

La Notturna Pennese è l’emblema dello sport a Penne e di tutto il panorama podistico abruzzese. Ogni anno cresce l’interesse per questa manifestazione organizzata dall’Amatori Podisti Pennesi in sinergia con l’amministrazione comunale.

Facente parte del prestigioso circuito Corrilabruzzo UISP, il programma di sabato 28 giugno prevede il ritrovo presso piazza San Francesco alle 18:00, seguito dalla partenza del 26° Trofeo Giovanile “Città di Penne” alle 19:00, riservato a bambini e ragazzi under 16. La gara competitiva di 9 chilometri (tre giri cittadini) e la non competitiva di 3 chilometri partiranno invece alle 21:00.

La quota di iscrizione è di 10 euro, mentre è gratuita per gli atleti fuori regione. Per partecipare alla manifestazione, è possibile iscriversi online su www.timingrun.it o via email a timingrun@gmail.com entro il 26 giugno.

La Notturna Pennese è rinomata per i suoi ricchi premi, che verranno assegnati direttamente sul luogo di arrivo in Piazza San Francesco. I primi tre assoluti maschili e femminili, i primi 5 di categoria maschile e femminile e i primi 5 gruppi più numerosi saranno premiati. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una sacca celebrativa dell’evento con un asciugamano recante la scritta ricamata a mano “Notturna Pennese”. Saranno inoltre premiati tutti i bambini partecipanti al Trofeo Giovanile Città di Penne e le tre società con il miglior rendimento individuale.

L’attesa è alta per quest’altra edizione della Notturna Pennese, che promette di combinare la passione per la corsa con la bellezza del centro storico di Penne, creando un’atmosfera unica e indimenticabile per tutti i partecipanti, gli accompagnatori e il pubblico.