Assemblea dei Soci di Ambiente spa, approvato il Bilancio 2024

Si è svolta oggi l’Assemblea dei Soci di Ambiente spa, che ha approvato il Bilancio 2024; il bilancio approvato presenta per il secondo anno consecutivo un utile, che quest’anno è di +489.217 su un valore di produzione annuale di € 24.284.046.

Lo ha reso noto il Presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli, che - nel corso della seduta - ha innanzitutto ringraziato i sindaci per la fiducia e il sostegno costante e ha poi affermato che “ il risultato positivo, frutto del lavoro svolto dagli organi societari e dalla struttura interna, è dovuto ad azioni riorganizzative strategiche e finanziarie e all’impegno del Consiglio di Amministrazione, dirigenti, impiegati, operatori che tutti assieme hanno operato per sviluppare in concreto le azioni dell’ attuale corso aziendale”.

"Peraltro - ha concluso Chiavaroli - oltre i positivi numeri di bilancio, molto significativi trattandosi di denaro pubblico, occorre segnalare che nell’ultimo biennio vi è stata una crescita del livello occupazionale, dell’acquisizione di nuovi mezzi e in generale un miglioramento e una modernizzazione delle strategie aziendali, sempre nell’ottica di garantire un livello elevato di servizio pubblico, di attenzione alle esigenze dei cittadini e alla sicurezza ed al benessere dei lavoratori, rendendo possibile un virtuoso e tangibile circuito di economia circolare a beneficio della collettività”.