Gli Ufficiali del 2° Anno di Corso Applicativo dell’Accademia Navale in visita formativa nella Base Aeromobili Guardia Costiera

Gli Ufficiali del 2° A.C.A. dell’Accademia Navale di Livorno hanno preso parte a delle giornate formative presso la Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze operative della componente aerea del Corpo attraverso attività teoriche e pratiche. Accolti dal Comandante della Base, C.F. (CP) Pil. Andrea Chenda, i giovani ufficiali hanno preso parte a delle sessioni di approfondimento, durante le quali sono stati illustrati i compiti della componente aerea della Guardia Costiera, con particolare attenzione alle operazioni di ricerca e soccorso, sorveglianza marittima e tutela ambientale. Nel corso della visita, i frequentatori hanno avuto modo di salire a bordo dell’elicottero AW139, constatando la presenza dei vari dispositivi S.A.R. utilizzati durante le attività e apprendendo le tecniche di sicurezza di avvicinamento al mezzo.

Hanno poi partecipato ad un volo operativo a bordo del velivolo ATR42MP, durante il quale sono state illustrate le principali funzioni di monitoraggio ambientale e controllo della navigazione costiera. L’attività formativa ha incluso anche simulazioni a terra di missioni di medevac (evacuazione medica) e di operazioni di telerilevamento, con l’obiettivo di far comprendere agli Ufficiali in addestramento le modalità di pianificazione e svolgimento di questi delicati interventi. Le simulazioni hanno consentito ai frequentatori di confrontarsi con scenari realistici, potenziando la loro preparazione nella gestione di emergenze in mare e nella protezione dell’ambiente marino. La visita presso la Base Aeromobili si conferma così un tassello fondamentale nel percorso di crescita professionale degli Ufficiali dell’Accademia Navale, rafforzando il legame tra addestramento teorico e pratica operativa, e offrendo loro un quadro concreto sulle attività quotidiane svolte dalla Guardia Costiera a tutela della sicurezza marittima.