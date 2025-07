Montaldi Gioielli presenta “Il Delfino”: un tributo a Pescara tra arte, mare e passione calcistica

In occasione della promozione del Pescara Calcio in Serie B, il maestro orafo Giuliano Montaldi svela un nuovo gioiello della sua celebre collezione I Love Abruzzo: “Il Delfino”, un ciondolo simbolo della città e del suo spirito sportivo, che segue il già apprezzato “Pescara, città del mare”. L’appuntamento è per sabato 12 luglio, alle ore 11, nell’Aurum. Un evento aperto al pubblico e dedicato ai simboli identitari della regione Abruzzo, durante il quale sarà possibile ammirare e acquistare tutti i gioielli della collezione, sia nella versione in argento che in oro, anche attraverso il portale e-commerce della bottega Montaldi.

“Con Il Delfino ho voluto rendere omaggio a una città che rappresenta il cuore pulsante della costa adriatica abruzzese”, ha commentato Montaldi, “Pescara è mare, è energia, è passione sportiva: questo gioiello ne incarna lo spirito. La promozione del Pescara Calcio in Serie B è stata l’occasione perfetta per celebrare il legame tra territorio e identità. Ogni mia creazione nasce dal desiderio di raccontare l’Abruzzo attraverso l’arte orafa, trasformando simboli e storie in emozioni da indossare”.

La collezione I Love Abruzzo rappresenta un vero e proprio atlante sentimentale della regione: ogni charm racconta una storia, un luogo, una tradizione. Dopo la Presentosa Stregonia e il gioiello ispirato alle faggete vetuste patrimonio UNESCO, “Il Delfino” si inserisce come nuovo omaggio alla città di Pescara e alla sua fede calcistica.

Il maestro Montaldi, noto per la sua capacità di fondere tradizione, archeologia e innovazione, è da poco rientrato dall’Expo di Osaka, in Giappone, dove ha conquistato tutti con le sue creazioni. Con questa creazione l’artista prosegue così il suo racconto in metallo prezioso della bellezza abruzzese, rendendo ogni creazione un piccolo capolavoro da indossare.