"Ode al vino, Bacco Bacco EuoÃ¨" a Pianella con Arotron

Dopo aver festeggiato i 40 anni di attività di Franco Mannella e 10 di Arotron, "L'Estate dell'Aratro" a Pianella (Pe), entra nel vivo con l'evento "Ode al vino, Bacco Bacco Euoè", produzione Arotron con Stefano Francioni e regia di Mannella, che promette di trasportare gli spettatori in un'esperienza sensoriale indimenticabile, sabato 12 luglio alle ore 21 presso l'Anfiteatro di Paglia, in contrada Santa Scolastica.

Lo spettacolo celebra il millenario legame tra l'uomo e il vino, sul palco ci saranno due attori e due attrici, Federico Caprarese e lessandro Rapattoni con Chiara Colangelo e Cristina Zoccolante: immersi tra gli ulivi della suggestiva campagna pianellese, l'Anfiteatro di Paglia farà da cornice ad una serata in cui il tramonto si fonderà con le voci degli attori, i canti dei grilli e la brezza notturna. La Compagnia dell'Aratro porterà in scena un viaggio appassionante che esplora le origini più remote del vino attraverso poesia, racconto e canto. Gli attori, accompagnati dal suono ancestrale delle percussioni, daranno vita a un'ode dedicata a Bacco, il dio del vino, della fertilità e del teatro.

Lo spettacolo richiamerà un'epoca in cui il vino era protagonista di cerimonie rituali, danze sfrenate e canti che elevavano lo spirito umano. "Questa 'Estate dell'Aratro' è un momento di grande festa per noi - afferma Franco Mannella - Celebrare il nostro impegno in questo magnifico luogo, con uno spettacolo che esalta il vino come espressione di arte e spiritualità, è un'emozione unica. È un'occasione per onorare il passato e guardare con entusiasmo al futuro, sempre con la stessa passione per la vita e per l'arte, ed aggiungo anche per il divertimento di cui abbiamo estremo bisogno tutti".

Il palcoscenico si trasformerà in un calice colmo di storie ed emozioni, invitando i presenti a unirsi a questa celebrazione unica. A partire dalle ore 19.30 sul posto c'è anche l'area ristoro per godere del tramonto in campagna con aperitivo a base di prodotti locali. Per info, costi e prenotazioni è possibile chiamare il 345.5411135. News e attività sui social alla voce @formazioneteatralearotron.