Il liceo classico D'Annunzio rappresenta l'Italia a Expo Osaka 2025

Il liceo classico "Gabriele D'Annunzio" di Pescara è l'unico liceo abruzzese e tra le poche scuole italiane selezionate dal ministero dell'istruzione e del merito per rappresentare l'Italia al campus "Scuola Futura" dedicato alle nuove generazioni e all'innovazione didattica all'interno dell'Expo di Osaka 2025, nel Padiglione Italia. Sono 40 gli studenti provenienti da scuole di tutta Italia, accompagnati da 20 docenti e dieci rappresentanti del Mim, che prendono parte all'evento mondiale; la delegazione del classico di Pescara è composta da due studenti, Francesca Presutti e Pietro Centorame, accompagnati dalla docente Laura Braconi. Il viaggio è iniziato ieri e si concluderà il 23 luglio, prevedendo una serie di attività istituzionali, educative e culturali in Giappone.

Il tema scelto per il programma, "What should humans learn in the era of AI?", invita a riflettere sul ruolo dell'educazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Gli studenti parteciperanno a workshop, confronti internazionali e presentazioni in lingua inglese, in cui racconteranno il sistema scolastico italiano e le peculiarità del proprio istituto, illustrando i progetti più significativi sviluppati negli ultimi anni. I ragazzi si confronteranno con due importanti realtà scolastiche giapponesi: "Per il liceo classico 'D'Annunzio' - si legge in una nota - si tratta di un riconoscimento di grande prestigio e responsabilità, di un'esperienza preziosissima di crescita culturale e un'opportunità unica per contribuire attivamente al dialogo internazionale sull'educazione e sul futuro delle nuove generazioni".