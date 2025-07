Pescara Multiservice: dal 21 luglio operativo il nuovo front office cimiteri nella sede di via Gioacchino da Fiore

Pescara Multiservice comunica che, a partire da lunedì 21 luglio, il front office cimiteri attualmente situato in piazza dei Grue chiuderà e sarà trasferito e operativo nella nuova sede di via Gioacchino da Fiore, 15, al piano terra della struttura che ospita già la sede centrale della società partecipata del Comune di Pescara.

Gli uffici sono nuovi, moderni, accoglienti e funzionali, progettati per garantire un servizio efficiente e, soprattutto, accessibili a tutti, consentendo anche alle persone con disabilità di recarsi senza alcuna difficoltà agli sportelli per sbrigare le pratiche in autonomia.

Il personale di Pescara Multiservice è pronto ad accogliere i cittadini e a fornire assistenza con la consueta professionalità. La presenza, al primo piano della stessa sede, degli uffici amministrativi cimiteriali consentirà di velocizzare le procedure grazie alla stretta connessione tra front office e back office.

Prolungato l’orario di apertura degli uffici:

Lunedì, mercoledì e venerdì: 8:30 – 13:00

Martedì e giovedì: 8:30 – 13:00 e 14:30 – 17:00

Restano invariati i contatti:

Tel: +39 085 691920

E-mail: servizicimiteriali@pescaramultiservice.it

PEC: pec@pec.pescaramultiservice.it