Incendio nella Pineta Dannunziana, chiusi due comparti

Chiusura temporanea, fino alle ore 24 di venerdì 18 luglio, dei comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana, interessata nella notte da un incendio. Lo prevede un'ordinanza sindacale già in vigore, firmata in giornata. La misura si è resa necessaria per consentire al personale della Protezione civile e ai vigili del fuoco di presidiare l'area ed effettuare un monitoraggio costante al fine di individuare e intervenire tempestivamente su eventuali focolai ancora attivi.

Contestualmente saranno eseguiti accertamenti sullo stato della vegetazione compromessa dall'incendio che ha interessato la Riserva. Il settore Verde del Comune di Pescara precisa che i sentieri, le aree di aggregazione e le zone prossime ai perimetri della Pineta vengono regolarmente sottoposti ad attività di sfalcio, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini.

Invece nelle aree non accessibili al pubblico, come la zona dove è divampato il rogo, "viene mantenuta la naturalità della Riserva, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale del polmone verde cittadino. Inoltre - conclude la nota di palazzo di città - si continua a intervenire con operazioni mirate sugli alberi secchi e a rischio di caduta nelle fasce di penetrazione di 20 metri dai sentieri, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità".