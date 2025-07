Detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari, nuovo caso al carcere di San Donato

Nuova aggressione nel carcere di San Donato. All’interno della sezione detentiva psichiatrica della Casa Circondariale di Pescara, si è verificato un grave episodio di violenza: un detenuto di origine straniera si è scagliato improvvisamente contro un ispettore di polizia penitenziaria donna e un assistente capo uomo, intervenuti per un ordinario sopralluogo di controllo. Entrambi gli operatori, vittime dell’aggressione, sono stati immediatamente soccorsi e accompagnati presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara, dove sono stati riscontrati traumi con prognosi di 7 giorni ciascuno.

Il segretario provinciale del Sappe, Giovanni Scarciolla, ha così commentato l’episodio: “Siamo di fronte all’ennesimo fatto gravissimo che testimonia la drammatica condizione operativa del personale di polizia penitenziaria, ormai stremato da continue emergenze. Questo episodio segue di pochi giorni altri eventi critici che rendono sempre più complesso e insicuro il lavoro dei nostri colleghi, già fortemente penalizzati da una cronica carenza di organico, acuita da una gestione organizzativa carente e più volte segnalata dal SAPPE con comunicazioni ufficiali alla Direzione dell’istituto pescarese”.

Scarciolla ha inoltre evidenziato le difficoltà della struttura: “La Casa Circondariale ha nuovamente superato i 400 detenuti, nonostante la chiusura di un intero reparto detentivo a seguito della rivolta avvenuta nel febbraio 2025, che ha comportato il trasferimento di quasi 60 reclusi per motivi di ordine e sicurezza. La situazione è ulteriormente aggravata dalla condizione della sezione ATSM, che versa in uno stato di totale abbandono a causa della carenza di personale sanitario specializzato. La gestione quotidiana, anche in situazioni critiche come questa, ricade quasi esclusivamente sul personale penitenziario”.

Alla luce di quanto accaduto, il SAPPE auspica un immediato e deciso intervento da parte dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara: “Non è più tollerabile che la sicurezza e la salute degli operatori siano messe in secondo piano. È indispensabile adottare provvedimenti concreti e urgenti per garantire condizioni di lavoro dignitose e la piena tutela degli agenti impegnati quotidianamente in un contesto sempre più difficile”.