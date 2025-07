Aeroporto, via libera al nuovo contratto nazionale con lâ€™80% dei voti favorevoli

I lavoratori della Saga Aeroporto d’Abruzzo hanno approvato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Trasporto Aereo, Sezione Gestori Aeroportuali, con una significativa partecipazione e un consenso dell’80% a favore dell’accordo. Il rinnovo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo insieme alle controparti datoriali Assoaeroporti e Aeroporti 2030, avrà validità triennale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 e interessa circa 10.000 lavoratori, di cui 53 dello scalo abruzzese.

Il voto ha interessato tutti gli aeroporti italiani, con una partecipazione complessiva del 64,1% degli aventi diritto e un consenso favorevole pari al 93,2% dei votanti. Un risultato sostanzialmente plebiscitario che premia la qualità del lavoro svolto nella trattativa e consente alle lavoratrici e ai lavoratori del settore di guardare con maggiore fiducia alle prossime fasi della contrattazione aziendale di secondo livello, che, per quanto riguarda i lavoratori della SAGA, dovrà affrontare in via prioritaria la stabilizzazione dei lavoratori precari e il pieno riconoscimento dei livelli retributivi.

Le scriventi organizzazioni sindacali firmatarie, nel ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori per la loro attiva partecipazione, confermano l’impegno a proseguire nel percorso di miglioramento avviato con questo rinnovo contrattuale. A partire da settembre prenderanno avvio i lavori della commissione nazionale incaricata di revisionare gli inquadramenti professionali e i livelli retributivi, uno degli impegni principali previsti dal nuovo CCNL.

Si esprime piena soddisfazione per la partecipazione e il risultato ottenuto, che smentisce nettamente ogni illazione o tentativo di strumentalizzazione emersi nelle settimane precedenti, mettendo al centro la reale volontà delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’approvazione del CCNL Gestori Aeroportuali rappresenta il primo passo concreto della nuova stagione di rinnovi nel trasporto aereo, in cui le organizzazioni sindacali sono impegnate in una forte azione di riconquista salariale e normativa. Un percorso indispensabile per rendere più attrattivo il lavoro in un comparto strategico per il Paese e per l’intera regione Abruzzo, settore che contribuisce per oltre il 4% al PIL nazionale.