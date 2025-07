Cover Lover: a Estatica rivive la migliore musica d’autore

Quattro appuntamenti con i più grandi cantautori della storia italiana. Dopo il grande successo del primo evento, che a giugno ha inaugurato il format con l’intensità poetica di Fabrizio De André grazie alle interpretazioni di Ninè Ingiulla e de La Bottega del Falegname, torna a Estatica 2025 l’attesa rassegna “Cover Lover”, dedicata alle voci e ai testi intramontabili della canzone d’autore italiana. Un viaggio musicale che, tra luglio e agosto, porterà sul palco dell’Arena del porto turistico Marina di Pescara quattro spettacoli emozionanti, con interpreti di talento pronti a rievocare il fascino senza tempo di grandi artisti.

Il primo appuntamento è in programma il 26 luglio con lo spettacolo “E cantava le canzoni… Lucio – Ivan – Rino”, un omaggio a tre colonne della musica d’autore: Lucio Battisti, Ivan Graziani e Rino Gaetano. Tre artisti abruzzesi, accompagnati dalle rispettive band, proporranno le canzoni che hanno segnato generazioni, non solo come brani musicali ma come autentiche narrazioni in musica. Il palco si trasformerà in uno spazio evocativo, arricchito da video commemorativi, racconti personali e aneddoti che contribuiranno a creare un’atmosfera di intensa partecipazione emotiva. Il tributo a Battisti sarà affidato alla voce di Luca Mongia, artista di Pineto noto per la sua sensibilità interpretativa e la sua versatilità; i brani dell’abruzzese Ivan Graziani, tra rock e poesia, saranno eseguiti dalla band Dada; mentre le canzoni irriverenti e poetiche di Rino Gaetano saranno riproposte da Rino e gli altri, in uno show dal forte impatto sonoro e visivo.

Sabato 2 agosto sarà la volta di “MOM – Mia, Ornella, Mina”, uno dei concerti più attesi della rassegna, dedicato a tre voci femminili che hanno profondamente segnato la cultura musicale italiana. Un tributo raffinato e intenso a Mia Martini, Ornella Vanoni e Mina, tre icone senza tempo, capaci di raccontare emozioni con rara profondità. A dare corpo e voce ai brani dell’indimenticata Mimì sarà Lidia Conte, interprete intensa e coinvolgente. Seguiranno Enrica Panza, che porterà sul palco la sensibilità interpretativa di Ornella Vanoni, e Germana Ricotti, che reinterpreterà con eleganza e forza la potenza vocale della “Tigre di Cremona”. A fare da filo conduttore sarà la voce narrante di Nicoletta Crisante, che guiderà il pubblico in un percorso suggestivo fatto di note, parole e immagini. Lo spettacolo sarà arricchito da scenografie originali e visioni artistiche create appositamente per l’occasione, rendendo la serata un’esperienza multisensoriale dal grande impatto emotivo.

Domenica 3 agosto si prosegue con “Poohlsazioni – Parsifal e altre storie”, un concerto che celebra oltre cinquant’anni di successi dei Pooh, una delle band più longeve e amate della musica italiana. A reinterpretarne il repertorio sarà la band Giorni Infiniti, nota per la cura negli arrangiamenti e per la capacità di restituire l’atmosfera originale dei concerti del gruppo. Non si tratta di semplici imitazioni, ma di un omaggio fedele, sentito e coinvolgente, capace di far rivivere sul palco l’energia e la poesia che hanno reso celebri Facchinetti, Battaglia, Canzian e il compianto Stefano D’Orazio. Brani iconici come “Tanta voglia di lei”, “Dammi solo un minuto”, “Piccola Katy” e “Uomini soli” saranno al centro di uno spettacolo pensato per emozionare il pubblico di ogni età, con arrangiamenti rispettosi e performance cariche di passione.

La rassegna si concluderà il 17 agosto con l’ultimo appuntamento: “TEL – Tenco, Endrigo, Lauzi”, un concerto dedicato a tre tra i più raffinati cantautori italiani, maestri della parola e della melodia. Sul palco si alterneranno Luca Mongia, Rocco Ferri, Marco Belisario, Gianluca Di Febo e Alessia Martegiani, cinque artisti capaci di cogliere l’anima più profonda dei brani di Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. Lo spettacolo si preannuncia come un vero e proprio atto d’amore verso la musica d’autore, grazie a interpretazioni delicate che restituiranno al pubblico la magia di canzoni intramontabili, capaci ancora oggi di toccare il cuore con la forza delle parole e delle melodie.