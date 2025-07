Bambina morta annegata, un minuto di silenzio alla festa di Sant'Andrea

“Ringraziamo di cuore gli organizzatori della Festa di Sant'Andrea: con Insieme per Pescara abbiamo chiesto e, senza il minimo sforzo, ottenuto un minuto di silenzio dal palco questa domenica, per il tragico evento di ieri. Le luci non possono essere spente per motivi organizzativi, poiché c'è un timer, però da parte dell'organizzazione c'è stata piena apertura per il minuto di silenzio dal palco, che probabilmente è anche meglio. È meraviglioso vedere che c'è ancora uno spirito civile e di civiltà”.

Così Pescara Pulita dopo la decisione di fare un minuto di silenzio, domenica 27 luglio, in occasione della festa di Sant'Andrea per ricordare la 12enne che ieri è morta annegata.