Maltempo a Pescara, attivato il Centro Operativo Comunale

A seguito all’Avviso di criticità emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile - Centro Funzionale d'Abruzzo, con ordinanza sindacale n. 111, è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) a partire dalle ore 16:30 di oggi, e fino a cessata emergenza. L’avviso evidenzia una criticità moderata / allerta arancione per rischio idrogeologico temporali nell'area ABRU-B (bacini Tordino-Vomano) e nell'area ABRU-C (bacino del Pescara).

Il Coc, annuncia l'assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli, garantirà il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione sino a quando migliorerà la situazione meteorologica (presumibilmente domani mattina, stando alle previsioni).

Attualmente, due squadre della Protezione Civile comunale sono operative sul territorio per il monitoraggio delle aree a rischio, e sono dotate di idrovore, pronte all’uso. Sono inoltre state attivate tutte le associazioni convenzionate con il Gruppo comunale, per rafforzare l’intervento in caso di necessità. Tra gli interventi già effettuati nel pomeriggio quello nel sottopasso di Santa Filomena dove un automobilista è rimasto bloccato: con la Protezione civile sono arrivati sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale, e l'emergenza è rientrata.

Il numero da contattare per segnalare eventuali emergenze è lo 085/4283400. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in caso di ulteriori piogge, prestando massima attenzione ai semafori posizionati in prossimità dei sottopassi: con il colore rosso è obbligatorio fermarsi, per evitare di rimanere bloccati. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino a cessata emergenza.