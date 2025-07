I lavori di scavo dell'Aca ora raggiungono viale Pindaro

C'è l'ordinanza del Comune di Pescara per consentire - sul fronte della viabilità - la prosecuzione dei lavori di scavo dell'Aca che ora raggiungono viale Pindaro, con la posa in trincea di tubazioni in ghisa. Gli interventi, si legge nell'ordinanza, andranno ad interessare complessivamente viale Pindaro, viale d’Annunzio e corso Vittorio Emanuele II e saranno suddivisi per tratti di circa 100 metri lineari (con istituzione del senso unico alternato per tratti inferiori a 12 metri lineari), secondo il cronoprogramma dei lavori condiviso su diversi tavoli tecnici, complessivamente da oggi fino al 31 ottobre 2025, 24 ore su 24.

In questa prima fase i lavori interesseranno viale Pindaro, fino al 30 settembre. Su viale Pindaro è previsto il restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato, divieto di sosta e fermata con rimozione nonché divieto di transito ciclabile. Sarà garantita ai residenti (dalla ditta esecutrice dei lavori) l’accessibilità alle rispettive proprietà.