Il Comune di Pianella presenta la guida turistica “Scopri Pianella”

Il Comune di Pianella è lieto di annunciare la presentazione ufficiale della guida turistica “Scopri Pianella”, in programma per martedì 29 luglio alle ore 21:30 nella suggestiva cornice di Largo Teatro, nel cuore del centro storico. La guida – scritta da Camillo Chiarieri – è un viaggio tra le bellezze, le tradizioni e le eccellenze del territorio pianellese. Un racconto autentico, pensato per cittadini, turisti e appassionati, che attraversa storia, cultura, natura, enogastronomia, artigianato e accoglienza.

“Scopri Pianella” è il primo tassello di un progetto più ampio di promozione territoriale che prevede anche la nascita di un portale web turistico, accessibile da tutti e disponibile in più lingue, dove sarà possibile consultare contenuti, itinerari, approfondimenti e una mappa interattiva delle eccellenze locali.

Anna Bruna Giansante, Assessore al Turismo del Comune di Pianella, esprime con entusiasmo la propria soddisfazione: “Sono davvero emozionata nel vedere prendere forma un progetto tanto sentito a cui abbiamo lavorato con tanto impegno e passione. Abbiamo voluto creare qualcosa che non fosse solo una guida, ma un vero atto d’amore verso Pianella. Una vetrina per tutto ciò che ci rende speciali e un punto di partenza per costruire, insieme, un futuro fondato su identità, qualità e accoglienza”.

Durante la serata interverranno, oltre agli amministratori locali, esponenti del mondo turistico, culturale e produttivo regionale, tra cui rappresentanti di Fiavet, Federalberghi, CNA, Confcommercio, del Distretto del Vino d’Abruzzo e dell’Olio nonché del network Cittaslow.

In parallelo alla presentazione, l’Amministrazione comunale sta lavorando all’apertura di un nuovo Infopoint turistico in Piazza della Vittoria, che diventerà un punto di riferimento per l’accoglienza dei turisti, la distribuzione di materiali informativi, la promozione degli eventi e delle attività locali, nonché una vetrina fisica per le eccellenze produttive del territorio.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, i produttori, gli operatori turistici e culturali e chiunque abbia a cuore il futuro di Pianella a partecipare a questo evento, che rappresenta un punto di partenza verso una promozione integrata e condivisa del territorio.