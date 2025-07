Al Comune di Manoppello due milioni di fondi regionali per costruire la piscina

Due vasche, una semiolimpionica e una più piccola per i bambini, una palestra al piano superiore, un’area bar-ristoro e spazi per servizi. Manoppello avrà finalmente la sua piscina comunale, in un’area strategica, ai confini con Brecciarola, che insiste sui territori delle province di Pescara e Chieti. Il Comune, tra gli assegnatari delle risorse del bando regionale per la rigenerazione urbana, avrà a disposizione 2.020.000 di euro di fondi della Regione Abruzzo. “Finalmente diamo concretezza a un sogno: dotando la nostra città - ha detto il sindaco Giorgio De Luca - di un impianto natatorio moderno, efficiente, energeticamente autosufficiente e soprattutto utile per i residenti e per il territorio. L’importante finanziamento che arriva dalla Regione ci permetterà di realizzare un’opera sui cui il Comune punta da tempo e per la quale sono stati previsti in bilancio 2.150 milioni di euro”.

L’innovativo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale coordinato dal responsabile ingegner Nando Di Rosa per un importo di 4.630.000, 00 di euro.

“L’impianto sportivo sarà costruito su un’area di proprietà comunale che affaccia sulla Strada Statale Tiburtina Valeria, contigua a Brecciarola – ha aggiunto il primo cittadino di Manoppello - in una zona di passaggio e molto frequentata e arricchirà il patrimonio pubblico della città, dotando Manoppello di un’infrastruttura sportiva molto attesa che sarà a servizio dei residenti e degli abitanti di un vasto bacino di riferimento che insiste sulle province di Pescara e Chieti. La piscina comunale, oltre ad essere un’infrastruttura moderna ed un accogliente centro sportivo – ha detto ancora De Luca - grazie al tetto coperto da pannelli fotovoltaici al sistema di solare-termico, sarà in grado di coprire il fabbisogno energetico della struttura e i quindi costi di gran parte dei consumi”.

A breve dovrà riunirsi l’assise civica, presieduta da Davide Iezzi, per la modifica dell’importo del piano finanziario del Piano triennale delle opere pubbliche. Successivamente il Comune potrà procedere, entro l’autunno, alla pubblicazione della gara per l’aggiudicazione dei lavori.