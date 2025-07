Alanno celebra la 40ª edizione di “Borgo in Sagra”

Quarant’anni e non sentirli. Torna ad Alanno il 1°, 2 e 3 agosto, a partire dalle ore 19, Borgo in Sagra, tra i più amati e longevi appuntamenti dell’estate della provincia pescarese; quando, tra vicoli e piazze, il centro storico si trasformerà in un’originale sala delle feste all’aperto, tra musica, buon cibo, calici di vino, danze e attività per scoprire storia e peculiarità del territorio.

Nata nel 1980 da un’idea degli amici del Circolo Pescaccia, con in testa lo storico presidente Flaviano Speranza, la sagra delle lenticchie e del fritto, è organizzato con passione dall’associazione Il Girasole, sotto la guida di Edoardo Buccella, nipote dello stesso Speranza. Nel cuore del Borgo, tra gazebi e cucine professionali alcuni dei migliori cuochi e ristoratori locali serviranno i piatti simbolo della festa: lenticchie con pane tostato, pizze fritte farcite, primi piatti della tradizione, trippa in umido e dolci artigianali.

E dopo cena, spazio alla convivialità: cocktail bar con mojito e Campari, e DJ set sotto le torri medievali, in un’atmosfera che unisce storia, eleganza e divertimento. “Questa edizione – ha dichiarato Edoardo Buccella – ha per noi un valore fortemente simbolico. Raggiungere i quarant’anni significa celebrare una comunità intera, il lavoro e l’entusiasmo di generazioni di volontari, dei tanti cittadini e l’amore per le nostre tradizioni che diventano anche un’occasione per promuovere storia e bellezze del nostro borgo. Vogliamo che ogni visitatore senta il calore di Alanno e la passione con cui portiamo avanti questo evento”.

Un’edizione, quella del 2025, che segna il traguardo numero 40 per la sagra e per Alanno (al netto di alcune pause, in particolare durante la pandemia) che hanno coinvolto generazioni di cittadini contribuendo anche alla nascita di progetti virtuosi come Terra Experience, la rete cicloturistica attrezzata con ebike e guide locali.

Il percorso della sagra sarà arricchito da eventi culturali e mostre fotografiche. Lungo via Dante Alighieri sarà allestita una selezione di scatti curata dal fotografo Agostino Di Domizio, mentre in tutto il borgo si potranno ammirare foto storiche di Alanno, a cominciare dalle immagini di classe, dalla scuola elementare all’Istituto Agrario “Cuppari”, in un viaggio che attraversa oltre un secolo di vita scolastica e paesana.

Largo del Torrione ospiterà un prelibato aperitivo con bollicine a cura delle cantine Tocco Vini, mentre al Borgo, in piazza Marconi, sarà allestita l’area food e spettacoli. Da non perdere la vista dal belvedere tra i tigli, perfetto per ammirare il tramonto tra il Gran Sasso e la Maiella gustando i piatti della festa. Parcheggio consigliato in Piazza Belvedere. Info: 327.8229245.