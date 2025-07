Danneggia le auto in strada e tenta di aggredire gli agenti: 35enne arrestato

Nella serata di ieri, la Polizia di Pescara ha tratto in arresto un 35enne per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, alle ore 21:30 di ieri, le pattuglie delle Volanti intervenivano in zona Rancitelli, a seguito della richiesta di intervento pervenuta da un passante che, poco prima, aveva notato un uomo che stava danneggiando le auto in sosta.

Nello specifico il 35enne, dopo essersi avvinato a due vetture posteggiate lungo la strada le danneggiava rompendo a calci gli specchietti retrovisori. Tale gesto veniva notato da alcuni passanti che segnalavano quanto visto al numero di emergenza fornendo la descrizione dell’autore del danneggiamento e la sua posizione.

Gli operatori, immediatamente intervenuti, iniziavano le ricerche della persona oggetto della segnalazione, che, poco dopo, veniva rintracciata all’interno di uno stabile abbandonato. L’uomo, alla vista degli agenti, assumeva immediatamente un atteggiamento violento e tentava di allontanarsi.

Vista la condotta aggressiva e la mancata collaborazione del soggetto, gli operatori, in maniera decisa e coordinandosi tra loro, bloccavano l’uomo che tentava di svincolarsi in maniera estremamente energica, colpendo gli agenti.

A seguito di controllo, il 35enne veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico che custodiva negli indumenti intimi. L’uomo veniva infine tratto in arresto per resistenza a P.U. nonché deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. L’arrestato veniva trattenuto presso la camera di sicurezza della Questura e in mattinata veniva convalidata la misura precautelare con l’applicazione del divieto di dimora nel comune di Pescara.