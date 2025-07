Sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento e più di 350 accessori contraffatti

Nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, finalizzata al contrasto delle attività illecite e in particolare della commercializzazione di prodotti contraffatti, i militari della Guardia di finanza di Pescara hanno sequestrato, tra Pescara e Montesilvano, oltre 200 capi di abbigliamento e più di 350 accessori riportanti marchi contraffatti delle più note griffe del settore moda e sportswear.

Gli articoli sottratti alla vendita erano riproduzioni fedeli, non solo dal punto di vista dei materiali utilizzati, ma anche per la presenza di etichette, cartellini e confezioni grafiche, del tutto simili agli originali, tali da rendere difficoltoso distinguere i prodotti falsi da quelli autentici ed esponendo i consumatori al rischio di acquistare capi non conformi agli standard di sicurezza, qualità e tracciabilità previsti dalla normativa di settore.

Tra gli articoli sequestrati figurano capi d’abbigliamento, calzature, borse, occhiali, cinture e portafogli di marchi famosi (Prada, Adidas, Nike, Stone Island, Armani, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton, Moschino, Gucci) per un valore commerciale stimato superiore a 50.000 euro se immessi sul mercato come autentici.

L’operazione è scaturita da una serie di sopralluoghi e controlli concentrati nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano e la stazione di Porta Nuova a Pescara, che hanno portato all’individuazione di diversi punti di smercio degli articoli contraffatti, consentendo di procedere a sei distinti sequestri per i reati previsti dalla normativa sulla tutela della proprietà industriale, convalidati dalla locale Procura della Repubblica.

Si ricorda che l’art. 1 c. 70 del decreto legge n. 35 del 2005 prevede anche per l’acquirente di articoli contraffatti una sanzione amministrativa da 300 a 7000 euro, bisogna dunque diffidare di facili “affari” che sono tali solo per le organizzazioni criminali che gestiscono nell’ombra questi traffici.

L’attività, inserita nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio, si inserisce tra le operazioni svolte a tutela del “Made in Italy”, della salvaguardia dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese.