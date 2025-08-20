Partecipa a Pescara News

Pescara accende i motori: al via lo Stuntman Show Monster Truck

AttualitÃ 
Unâ€™ondata di adrenalina sta per travolgere lo Stadio di Pescara: lo Stuntman Show Monster Truck, ideato dallo Stunt Drivers Team, si prepara a infiammare il pubblico. Lâ€™evento, in programma dal 20 al 24 agosto 2025, promette cinque serate di spettacoli mozzafiato, gratuiti per i diversamente abili nel pomeriggio del 21 agosto.

Per vivere lâ€™esperienza in prima linea, Ã¨ attiva la prevendita online: con soli 1,50 â‚¬ IVA inclusa, Ã¨ possibile prenotare un biglietto valido per adulti e bambini. Il giorno dello show, presentando il ticket di prenotazione al botteghino almeno 30 minuti prima dellâ€™inizio, si potrÃ  acquistare il biglietto ufficiale a una tariffa unica di 10 â‚¬ (invece dei consueti 12 â‚¬â€“15 â‚¬)

Solo per il giorno del debutto il 20 agosto

BIGLIETTO 8,00 â‚¬

Per Adulti e Bambini, anzichÃ© 15,00â‚¬ e 12,00â‚¬

Uno show che travolge i sensi

Cinque serate, un unico palco: il programma Ã¨ un concentrato di spettacolaritÃ . Ogni performance Ã¨ studiata per stupire e coinvolgere. Tra gli highlights:

Auto a due ruote: equilibrio estremo e precisione millimetrica

Drifting spettacolare: derapate avvolte nel fumo dei pneumatici

Parcheggi a testacoda ad alta velocitÃ 

Esibizioni con auto americane: potenza autentica e stile inconfondibile

Monster truck show: i giganti su quattro ruote in scena

Acrobazie su moto e quad, camion in impennata, trattori su due ruote: numeri fuori dagli schemi pensati per stupire grandi e piccini.

Una storia di passione e stunt

Dietro lo show, lo Stunt Drivers Team, tra i gruppi di stunt piÃ¹ longevi dâ€™Italia, nato nel 1982 dalla storica troupe Stunt Cars di Oller Togni. Quarantâ€™anni di spettacoli automobilistici, adrenalina e acrobazie hanno fatto di loro un punto di riferimento nel panorama nazionale.

In sintesi

DettaglioInformazione
QuandoDal 20 al 24 agosto 2025
DoveZona Stadio di Pescara
Prevendita1,50 â‚¬ per prenotare online
Acquisto finale10 â‚¬ al botteghino (prenotazione necessaria)
SpettacoloAuto, moto, quad, monster truck e acrobazie
OrganizzazioneStunt Drivers Team (dal 1982)

Acquista i biglietti

