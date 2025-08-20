“Pescara Antica”, l’arte prende vita nel cuore della città

Pescara si prepara ad accogliere un nuovo, imperdibile appuntamento con l’arte: l’11 e 12 ottobre 2025 prenderà vita “Pescara Antica”, una mostra estemporanea che trasformerà le vie della città, nei pressi della splendida Cattedrale di San Cetteo, in un palcoscenico a cielo aperto di creatività, talento e passione.

L’evento porta la firma del prof. Giorgio Del Bono, figura di rilievo nel panorama culturale pescarese. Docente stimato e presidente dell’associazione culturale “Laboratorio d’Arte”, Del Bono è da anni punto di riferimento per gli artisti del territorio e oltre, grazie alla sua instancabile attività di promozione culturale e organizzazione di eventi che hanno saputo coinvolgere pubblico e critica.

“Pescara Antica” nasce come spazio di incontro e condivisione, un’occasione per dare visibilità ai pittori, che avranno modo di esprimere liberamente il proprio linguaggio artistico.

Le strade del centro storico di Pescara diventeranno un vero e proprio percorso espositivo, dove ogni opera troverà il suo giusto respiro e potrà dialogare con le altre in un’atmosfera coinvolgente.

Le opere premiate verranno custodite dall’organizzazione ed esposte in una cornice di straordinaria bellezza: il 12 ottobre troveranno infatti spazio all’interno della Cattedrale di San Cetteo, simbolo storico e spirituale di Pescara, che accoglierà il pubblico in un’atmosfera di suggestione e solennità.

Con “Pescara Antica”, Pescara si conferma ancora una volta come città viva e sensibile alle espressioni artistiche contemporanee.

La mostra sarà un’occasione per ammirare nuove opere ma anche un momento di incontro e crescita culturale.

Invitiamo il pubblico a partecipare: l’arte, quando condivisa, diventa patrimonio di tutti.

Coordinatrice evento

Federica De Angelis